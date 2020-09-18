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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Kapsamlı bir yasaklama veya kısıtlama söz konusu değil"

İHA

"Kapsamlı bir yasaklama veya kısıtlama söz konusu değil"

Kütahya Valisi Ali Çelik, Perşembe Pazarı'nda Korona virüs (Covid19) tedbirlerini yerinde inceledi.
İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ile Kütahya Sebzeciler ve Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanı Hakan Akdaş eşliğinde pazar yerinde incelemelerde bulunan Vali Çelik, esnaftan alınan tedbirler hakkında bilgiler alıp maske, mesafe ve temizlik hatırlatması yaptı.

"Süreci anbean takip ediyoruz"
Türkiye’nin mücadelenin ilk gününden bu yana salgının en kısa sürede atlatılması için sürdürülebilir, etkin bir mücadele yürüttüğünü kaydeden Vali Çelik, “Pandeminin oluşturmuş olduğu olumsuzlukların ortadan kaldırılmasıyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ve ilgili bakanlıklarımızca anbean hem il bazında hem bölge bazında analizler yapılıyor. Temel yaklaşım; sürdürülebilir bir süreç yönetimi prensibi, sağlık sisteminin ayakta kalması, riskin vatandaşlarımıza minimum düzeyde geçmesi. Bunu takip ediyoruz ve bu süreci kontrollü sosyal yaşam prensibi çerçevesinde yürütüyoruz” diye konuştu.
Kapsamlı yasaklama ve kısıtlamaların gündemde olmadığını açıklayan Vali Çelik, “Kütahya olarak kontrollü sosyal yaşamın sürdürülmesi noktasından çok uzak değiliz. Ama risk ve tehdit devam ediyor. Sağlık Bakanımız her gün bütün Türkiye’ye ilişkin verileri paylaşıyor kamuoyuyla. Burada gördüğümüz yatan hasta sayımız, yoğun bakım tedavisi gereken hasta sayımızda bir artış trendi var. Bunun devam etmemesi için de farkındalığın ve bilincin çok üst düzeye çıkarılması lazım. Yani iki tane tercihle karşı karşıyayız. Ya biz bilinçlenerek kontrollü sosyal yaşamı devam ettireceğiz ve birbirimize karşı olan sorumluluklarımızı yerine getireceğiz, başkalarını riske atmayacağız ya da daha kapsamlı tedbirlerle karşı karşıya kalacağız. Hepimizin tercihi sosyal yaşamın kontrollü bir şekilde devam etmesinden yana. Herkes bunun sürdürülebilirliğini sağlamak için elinden gelen çaba ve gayretin içinde. Emin olun bütün kolluk birimleri, bütün kamu görevlileri neredeyse 24 saatin 20’sini vakfetmiş durumdalar. Bizler de aynı şekilde. Ama bu tek başına kamunun irade göstererek yürüteceği bir mücadele değil. Vatandaşlarımızın her noktada farkındalığa ve bilince sahip olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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