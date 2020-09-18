Hisarcık Garnizon Komutanı göreve başladı

Kütahya’nın Hisarcık İlçe Jandarma Komutanlığı'na atanan Teğmen Erkan Koç, görevine başladı.
Kaymakam Buğra Karadağ, İlçe Jandarma Komutanlığı görevine başlayan Teğmen Erkan Koç’u makamında ağırlayıp, yeni görevinde başarılar diledi.
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