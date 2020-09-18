Kütahya'da ahşap 2 ev yandı

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Mehmet ALTINTAŞ / GEDİZ (Kütahya), (DHA) KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde çıkan yangında, 2 ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Gediz'e bağlı Gümele köyünde Mehmet Koç'a ait ahşap evde, saat 07.15'te, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yan tarafta bulunan Nurullah Soylu'ya ait eve sıçradı. İlk anda köylülerin söndürmeye çalıştığı yangına ihbarla gelen itfaiye ekibi müdahale etti. Yaklaşık 3 saatte güçlükle kontrol altına alınan yangında, 2 ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Gediz Mehmet ALTINTAŞ

2020-09-18 13:04:46



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