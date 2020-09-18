Müftülük çalışanı Koronaya yakalandı, personel karantinaya alındı

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Kütahya’nın Hisarcık İlçe Müftülüğü'nde bir görevlinin Korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine 5 çalışan evlerinde karantinaya alındı. Sağlık ekipleri tarafından testi pozitif çıkan 1 kişi ile 4 müftülük çalışanı evlerinde 14 gün süreyle karantinaya alırken, filyasyon çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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