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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köylüler imece usulü çalışarak 15 kilometre mesafeden su getirdi

İHA

Köylüler imece usulü çalışarak 15 kilometre mesafeden su getirdi

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Yeniceköy halkı, 15 kilometre mesafeden imece usulü çalışarak köylerine su getirdi.
Emet ilçesi Yeniceköy Muhtarı Akın Gürkan, yaptığı açıklamada, ''Köy halkımızın imkanları ile 15 kilometre mesafeden getirilen su için 17 bin TL para harcandı. İmece usulü yürütülen iş için şu ana kadar 7 bin TL bağış toplandı. Kalan 10 bin TL için, gurbette bulunan vatandaşlarımız ve halkımızdan destek istedik. İnşallah kısa sürede onuda tamamlayacağız. Suyumuzu 15 kilometre mesafeden getirip depomuza verdik. Hiç bir ücret talep etmeden çalışan köylülerimizden ve emeği geçenlerden Allah razı olsun'' dedi.

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