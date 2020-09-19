Bakan Selçuk, köy muhtarları ile görüştü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kütahya’nın Pazarlar ve Şaphane ilçesine bağlı köy muhtarları ile telekonferansla toplantı yaptı.

Pazarlar ilçesi Sofular Köyü Muhtarlığında oluşturulan EBA destek noktasından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile telekonferans sistemi ile görüşen köy muhtarları, korona virüsle mücadelenin en üst seviyede olduğu bu günlerde interneti olmayan öğrenciler için köy konaklarını düzenleyerek EBA destek noktası oluşturduklarını ve okulların bu proje teknik destek verdiğini belirttiler.

Muhtarlar, Bakan Selçuk’a köy konaklarında oluşturdukları EBA destek noktaları projesi hakkında bilgiler verdiler.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk’a okul hakkında bilgi veren Sofular Köyü Muhtarı Mehmet Ali Özdemir, “Muhtarlarımız, velilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerim ile okulumuz birçok projeye imza attık. Gezici kütüphaneden tutun kahvehanede sigarayı bıraktırma gibi birçok projemiz oldu. Bizim eğitime sevdamız, okulumuzdaki hedefimiz mutlu çocuktur. Yani bütün öğrencilerimizin mutlu olmasını istiyoruz. Okulumuzda sosyal ve sportif faaliyetlerimiz var. Okulumuzun fiziki şartları çok iyi. Okulumuzun futbol, voleybol, basketbol ve tenis sahalarımız var. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve vatandaşların katkısı ile kapalı spor salonu yaptık. İlçemizde bu yıl açılan Pazarlar Spor Lisesinin için ilçemiz ve Pazarlar Belediye Başkanımız Bilal Demirci adına teşekkür ederim" dedi.

Böyle güzel bir projenin uygulanmasından dolayı memnun olduğunu belirten Bakan Selçuk, “Böyle güzel çalışmaya örnek teşkil edecek projeye ön ayak olmuşsunuz. Bu çocuklara bir imkan sağlamışsınız. Bu Türkiye’ye örnek bir çalışma. Çok teşekkür ediyorum. Aranızdaki iş birliği ve dayanışma, birlikte hareket etme, takım olma kolay bir iş değil sizin yaptığınız. Güzel İşler başarmışsınız. Bizde destek olalım. Ve hep beraber ileriye götürelim. Ben İlçe Milli Eğitim müdürümüze de teşekkür ediyorum. Okul müdürlerimize teşekkür ediyorum. Muhtarlık binasını EBA destek noktası olarak veriyor olmanız çok ayrı değer taşıyor. Çok güzel iş yapmışsınız. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

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