Konserve yapmak için yakılan ateş, otomobile sıçradı

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Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA´nın Tavşanlı ilçesinde, garajda park halinde bulunan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi. Yangının, domates konservesi yapmak için yakılan ateşin otomobile sıçraması sonucu çıktığı iddia edildi.

Tavşanlı ilçesi Çırçırçeşme Mahallesi´nde oturan Davut Çetinkaya´ya ait evinin yanındaki garajda bulunan otomobilinden dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.

Domates konservesi yapmak için yakılan ateşin otomobile sıçraması sonucu çıktığı iddia edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Tuna İŞLEYEN

2020-09-19 14:07:58



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