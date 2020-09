Milletvekili Ahmet Erbaş'ın Tabipleri Birliği tepkisi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, "Türk Tabipleri Birliği derhal kapatılmalıdır" dedi.

Erbaş, yaptığı açıklamada, TTB'nin, Türk milletini ve bölünmez bir bütün olan vatanını seven hekimler arasında da çok fazla şikayet konusu olduğunu ifade etti.

Erbaş, "Türk Tabipler Birliği sözde hekimlerimizin çatı meslek örgütüdür ama ne yazık ki son yıllarda Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Hekimlerimizin sorunları dışında her konuda ve özelliklede Terör Örgütü konusunda bir çok destekleyici açıklamalarda bulunmuştur.Bu konu başta Türk Milletini ve Bölünmez bir bütün olan vatanını seven hekimler arasında da çok fazla şikayet konusu olmuştur. Merkez Konseyine yakın odaların ve konseyin açıklamaları hep aklımızda kötü izler bırakmıştır.

Unutulmamalıdır ki bu TTB Merkez Konseyi üyesi 11 Hekim Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKKPYD’ye karşı Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtına “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” diyerek karşı çıktığı için “terör örgütü propagandası yapmak”, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan hala yargılanmaktadırlar" diye konuştu.



"Hekimlik mesleğini küçük düşürüyorlar"

"Yedi düvelin bir olup üzerimize geldiği Çanakkale savaşında kahramanca görevlerini icra etmek için mücadele veren hatta şehit olan oğluna ağrı kesici vurmayan doktor Nusretin TBB merkez konseyi üyeleri kemiklerini sızlatmaktadır" diyen Erbaş, "Ayrıca İlimizde şehir Hastanesi bulunmamakla birlikte yeterli fiziki imkanlara sahip olamayan sağlık çalışılanlarımıza karşı sendikal baskılar ve şu süreçte görev değişikliklerini doğru bulmuyoruz dönem sağlık çalışanlarımıza morel verme ve yanında olma dönemidir marjinal uçlardan kürtarma dönemidir. Son dönemde Covit 19 mücadelesinde başta Hekimlerimiz olmak üzere bütün sağlık çalışanları özveri ve büyük çabayla yeri geldiğinde canları pahasına hizmet sunmaya çalışmaktadır.Bu emekleri yadsınamaz.Ama Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri başta olmak üzere bazı kuruluşların üyeleri bu çalışmaları baltalamak halkın gözünde hekimlik mesleğini küçük düşürmek için açıklamalar yapmaktadır.Bu pandemi döneminde vefat eden sağlık çalışanlarına gerekli payenin (Şehitlik mertebeside dahil) verilmesi,vefat eden sağlık çalışanlarının arkada kalan ailelerine gerekli bütün desteğin sağlanması bizim asli görevimiz olup bu konuda çalışmalar yapmaktayız.Daha önce TBMM de Sağlık çalışanlarının döner sermaye kazançları da emeklilik maaşlarına yansıtılmalıdır. Bu konuda 9 Mart tarihinde kanun teklifimizi sunduk. Şimdi yeniden tekrarlıyorum. Acilen sağlık çalışanlarının bu mağduriyeti giderilmelidir. Ülkemizde sağlık çalışanlarının sundukları hizmet ile aldıkları ücret kıyaslandığında, emeklerinin karşılığını alamadıkları açıkça görülmektedir. Sağlık çalışanlarımızın bu mağduriyeti ödeme ve döner sermaye ile eşitlenmeye çalışılmaktadır. Ancak ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmaması başka bir mağduriyeti beraberinde getirmektedir. Emekli maaşları ek ödemesiz maaşa göre belirlendiği için emekli maaş ve ikramiyelerinde çok büyük kayıplar meydana gelmektedir. Ayrıca hiçbir kamu çalışanının ek ödemesinden vergi kesilmez iken sağlık çalışanlarının döner sermaye ücretlerinden gelir vergisi kesilmektedir. Son dönemde dünyada ve ülkemizde yaşanan salgın felaketleri de göstermiştir ki sağlık çalışanları için ne yapsak azdır. Gece gündüz demeden bu ülke için, halkımızın sağlığı için çalışan sağlık personellerimizin bu kayıpları acilen düzeltilmelidir" şeklinde konuştu.



"Hakimlerimizin yanındayız"

Milletvekili Erbaş, açıklamasını şöyle sonlandırdı: "Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendide bu mahiyette Türk Tabipler Birliği'nin en son açıklamalarını önceki dönem yapmış oldukları bölücü ve toplumu ayrıştırıcı ifadeleriyle birleştirerek, şu anki Pandemi döneminde hekimlerimiz ve sağlık camiasının özverili çalışmalarını baltalamak, toplumda hayal kırıklığı oluşturup vatandaşlarımızın üzerinde negatif etki bırakmak amacını taşıyan ifadeleri nedeniyle gerekli olan sözleri söylemiştir.Bu konuda açıklama yapan siyasilerinde özellikle ilimiz ve vatanımızdaki pandemi dönemine ait asılsız iddialar içeren sözlerini de tamamen talihsiz açıklamalar olarak görmekteyiz. Artan vakalar ve ölüm sayıları maske, mesafe ve hijyen ile tamamen kontrol altına alınıp bu pandemiden bir an önce vatandaşlarımızın da elbirliğiyle çıkacağımıza inancımız tamdır. Biz MHP olarak başta hekimlerimiz olmak üzere bütün sağlık çalışanlarına bu konuda sonuna kadar güveniyor ve destekliyoruz."

