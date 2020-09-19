Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı

Kütahya’nın Simav ilçesinde yapılması planlanan yeni sanayi sitesi için teklif edilen 1’inci sınıf tarım arazilerinin bulunduğu Gökçeler köyündeki vatandaşlar tepki gösterdi.

Simav ilçe merkezinde bulunan sanayi sitesinin yeniden yapımı için önerilen alanlardan biri olan Gökçeler köyündeki yaklaşık 750 dekar tarım alanı üzerindeki tarlaların köylünün geçim kaynağı olduğu vurgulandı. Basına yaptıkları açıklamada bin dekara yakın arazinin kamulaştırılarak yok olacağını ileri süren köylüler, geçimlerini sağladıkları verimli sulak arazilerini vermeyeceklerini belirttiler. Sulak arazi üzerinde marul dikimi yapan Ali Ertekin (49), “Allah’a şükürler olsun böyle bir suyumuz var. Gökçeler köyünden 850 metre kablo çekerek elektrik getirdik. Bu tarım arazilerimiz üzerine sanayi alanı yapılmasına izin vermeyeceğiz. Devletimizin gücü büyük. Böyle bir sulak alanın sanayi alanına feda edilemeyeceğini düşünüyorum. Bu tarım arazileri ve seralardan geçimimizi sağlıyoruz. Buralara sanayinin yapılmasını kesinlikle istemiyoruz” dedi.

Emekli öğretmen Yusuf Uslu (61), Gökçeler köyünün geçiminin tarım ve hayvancılık olduğunu söyledi. Uslu, “Bu bölgeye yapılası planlanan sanayi alanı, köyümüzün tüm tarım ve hayvancılık sektörüne darbe vuracaktır. Onun için bizler bu projenin köyümüzde yapılmasını istemiyoruz. Köyümüz sınırları içinde bu araziden başka alternatif araziler varken 1’inci sınıf tarım arazilerinin bu şekilde kullanılması doğru değildir. Bu açıdan projeye karşıyız” dedi.

5 ailenin geçim kaynağı olan tarlalarına sahip çıktıklarını söyleyen Nurşen Ertekin, tarım arazilerini vermek istemediklerini ifade etti.

Gökçeler köyü sakinlerinden 63 yaşındaki Mustafa Özer, Gökçeler köyüne yapılması istenen sanayi sitesinin verimli arazilere yapılmasını istemediklerini ifade etti. Özer, “Devletimizin kolu uzun, tarım arazisi dışındaki alanların kullanılması gerekir” dedi.

Gökçeler Köyü Muhtarı Süleyman Sabak (57), “Sanayi sitesinin bizim arazilerimiz üzerine yapılmasını istemiyoruz. 2 bin dönümlük sulak arazimiz bizim geçim kaynağımızdır” dedi.

Çocuklarının geleceğinin gideceğini söyleyen Halil Şen (57), tüm geçim kaynaklarının bu tarım arazileri üzerinden olduğunu belirtti.

Emekli öğretmen İsmail Baştürk, milyonlarca yılda oluşan verimli toprakların üzerine sanayi alanı kurulmasının anlamı olmadığını söyledi.

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