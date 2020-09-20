Gediz'de doğa yürüyüşüne çıkan Mustafa'dan 4 gündür haber alınamıyor  

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gediz'de doğa yürüyüşüne çıkan Mustafa'dan 4 gündür haber alınamıyor  

DHA

Gediz'de doğa yürüyüşüne çıkan Mustafa'dan 4 gündür haber alınamıyor  


Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, tatil yaptıkları tesisten yürüyüş yapacağını belirterek ayrılan Mustafa Demirci'den (44), 4 gündür haber alınamıyor. Jandarma, AFAD ve gönüllülerce başlatılan Demirci'yi arama çalışmaları devam ediyor.
Muratdağı Termal Turizm Tesisleri'ndeki Kıcıroğlu Yaylası'nda ailesiyle birlikte tatil yapan Mustafa Demirci, geçtiğimiz hafta Perşembe günü saat 08.00 sıralarında babası Ahmet Demirci'ye yaylada yürüyüşe çıkacağını söyleyerek, tesisten ayrıldı. Geç saate kadar oğlundan haber alamayan Ahmet Demirci, oğlunun bulunması için jandarmadan yardım istedi. Jandarma, AFAD ve diğer gönüllülerle birlikte bölgede yapılan arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Mustafa Demirci'den hala haber alınamadı.
'SAĞ OLARAK BULUNACAĞINI ÜMİT EDİYORUZ'
Kıcıroğlu Yaylası'nda konakladıkları tesisten ayrıldıktan sonra 4 gündür haber alınamayan Mustafa Demirci ile en son konuşan baba Demirci, "Oğlum Mustafa doğada yürüyüş yapmayı çok severdi. Perşembe günü sabah saat 08.00'da kahvaltıya kadar yine yürüyüş yapacağını söyleyerek yanımızdan ayrıldı. Ama bir daha geri dönmeyince şüphelenmeye başladık ve jandarmaya haber vererek yardım istedik. Jandarma, AFAD ve gönüllülerle yapılan arama tarama çalışmaları sonunda oğlumuzun sağ olarak bulunacağını ümit ediyoruz. Olduğu yeri bilenlerin ve görenlerin jandarma ve polise haber vermelerini rica ediyoruz" dedi.
Kayıp Mustafa Demirci'yi görenlerin Gediz Belediyesi'nin irtibat telefonu, 0274 412 44 44 ile birlikte 0532 261 06 84 0542 802 81 57 numaralı telefonlara bilgi vermeleri istendi.DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Gediz Mehmet ALTINTAŞ
2020-09-20 19:52:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tavşanlı’da iki köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Tavşanlı’da iki köy karantinaya alındı
Yoğun bakımdaki sağlık çalışanlarının koronavirüs mücadelesi
YEREL HABERLER Yoğun bakımdaki sağlık çalışanlarının koronavirüs ...
Aylarca evine kimseyi almadı, virüs, bayramda gelen kızından bulaştı
YEREL HABERLER Aylarca evine kimseyi almadı, virüs, bayramda gelen ...
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
YEREL HABERLER Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip ...
Hafif ticari araç sürücüsünün iki kişiye çarpıp kaçtığı anlar kamerada
YEREL HABERLER Hafif ticari araç sürücüsünün iki kişiye çarpıp ...
Vali Çelik: “Şehit ve gazilerimize minnettarız”
YEREL HABERLER Vali Çelik: “Şehit ve gazilerimize minnettarız”
AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Bilal Kıyak, güven tazeledi
YEREL HABERLER AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Bilal Kıyak, güven ...
Kütahya Organize Sanayi Bölgesi yatırımcılarından sağlıkçılara destek
YEREL HABERLER Kütahya Organize Sanayi Bölgesi yatırımcılarından ...
Milletvekili Ahmet Erbaş'ın Tabipleri Birliği tepkisi
YEREL HABERLER Milletvekili Ahmet Erbaş'ın Tabipleri Birliği tepkisi
Kütahya'da Gaziler Günü töreni
YEREL HABERLER Kütahya'da Gaziler Günü töreni
Konserve yapmak için yakılan ateş, otomobile sıçradı
YEREL HABERLER Konserve yapmak için yakılan ateş, otomobile sıçradı
(Düzeltme) Dumlupınar Teknokent’ten Türkiye’nin ilk yerli laparoskopi cihazı
YEREL HABERLER (Düzeltme) Dumlupınar Teknokent’ten Türkiye’nin ilk ...
Dumlupınar Teknokent’ten Türkiye’nin ilk yerli laparoskopi cihazı
YEREL HABERLER Dumlupınar Teknokent’ten Türkiye’nin ilk yerli ...
Konserve yaparken garajdaki otomobil yandı
YEREL HABERLER Konserve yaparken garajdaki otomobil yandı
Arabanın parası kadar ceza yedi
YEREL HABERLER Arabanın parası kadar ceza yedi
Kütahya’da Eğitim Bölgesi Müdürler Kurulu toplantıları
YEREL HABERLER Kütahya’da Eğitim Bölgesi Müdürler Kurulu ...
Dumlupınar Teknokent firmaları kahvaltıda bir araya geldi
YEREL HABERLER Dumlupınar Teknokent firmaları kahvaltıda bir araya ...
Kütahya'da 112'ye 8 ayda 273 bin asılsız ihbar
YEREL HABERLER Kütahya'da 112'ye 8 ayda 273 bin asılsız ihbar
DPÜ’den hastaneye Kantitatif PCR analiz cihazı desteği
YEREL HABERLER DPÜ’den hastaneye Kantitatif PCR analiz cihazı ...
Bahçesinde 40 kiloluk kabak yetiştirdi
YEREL HABERLER Bahçesinde 40 kiloluk kabak yetiştirdi
Kütahya’da karantinaya Demirciören'de sıkı önlemler alındı
YEREL HABERLER Kütahya’da karantinaya Demirciören'de sıkı önlemler ...
"Tarihi şan ve şeref dolu bir milletiz"
YEREL HABERLER "Tarihi şan ve şeref dolu bir milletiz"
Bakan Selçuk, köy muhtarları ile görüştü
YEREL HABERLER Bakan Selçuk, köy muhtarları ile görüştü
Göreve yeni başlayan Kaymakam, ilk olarak şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Göreve yeni başlayan Kaymakam, ilk olarak şehit ve ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X