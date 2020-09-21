Başkan Biçer: Gölcük cazibe merkezi olacak"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Biçer: Gölcük cazibe merkezi olacak"

İHA

Başkan Biçer: Gölcük cazibe merkezi olacak"

Kütahya’nın Simav ilçesine 15 kilometre uzakta bulunan bin 450 rakımlı Gölcük mesire alanı, turizme dört mevsim hizmet vermeye hazırlanıyor.
Gölcük taş konaklarının yapım çalışmalarıyla lavanta bahçesinin bakım çalışmasını yerinde inceleyen Başkan Biçer, Gölcük yaylasında her mevsim ayrı bir etkinliğin yapılacağı hizmet alanlarının hayata geçirileceğini belirtti. Biçer, “Tüm dünyayı saran korona virüs salgın hastalığı doğa turizmini de olumsuz etkiledi. Tedbir amaçlı bir süre kapalı kalan Gölcük mesire alanına yeni bir görünüm kazandırarak bu günkü durumuna getirdik. Simav Belediyesi tarafından gerçekleştirilen hizmetlere, taş konak evlerini de kazandırıyoruz. 13 dekarlık bir araziye bu yıl diktiğimiz lavanta bitkileri çiçek açmaya başladı. Birkaç yıl sonra doğal fotoğraf stüdyosu olarak kullanılacak yerlerimiz arasında olacak. Kış aylarında kızakla kayma sporu yapılabilecek. 4 mevsim piknik alanı olarak kullanılan Gölcük Yaylası'ndaki krater gölünde halen amatör olta balıkçılığı yapılmaktadır. Simav ve çevre ilçelerin yoğun ilgi gösterdiği Gölcük mesire alanındaki turizm potansiyelini artırıp, cazibe merkezine dönüştürmeyi hedefliyoruz.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dernek Başkanı Özcan: "Yellice dağında yer alan çıkış yolu ıslah edilsin"
YEREL HABERLER Dernek Başkanı Özcan: "Yellice dağında yer alan çıkış ...
MOBESE ile maske takibi
YEREL HABERLER MOBESE ile maske takibi
Aslanapa'da Korona virüs denetimleri
YEREL HABERLER Aslanapa'da Korona virüs denetimleri
Şaphane'de yol bakım ve peyzaj çalışmaları
YEREL HABERLER Şaphane'de yol bakım ve peyzaj çalışmaları
2021 yılında yapılması planlanan faaliyetler masaya yatırıldı
YEREL HABERLER 2021 yılında yapılması planlanan faaliyetler masaya ...
Kütahya´da 2 köy ve 1 mahalleye 'koronavirüs' karantinası
YEREL HABERLER Kütahya´da 2 köy ve 1 mahalleye 'koronavirüs' ...
İki kişiyi yaralayıp, kaçan sürücünün 16 yaşında olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER İki kişiyi yaralayıp, kaçan sürücünün 16 yaşında ...
Kayıp şahıs 3 gündür bulunamıyor
YEREL HABERLER Kayıp şahıs 3 gündür bulunamıyor
Gediz'de doğa yürüyüşüne çıkan Mustafa'dan 4 gündür haber alınamıyor  
YEREL HABERLER Gediz'de doğa yürüyüşüne çıkan Mustafa'dan 4 ...
Tavşanlı’da iki köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Tavşanlı’da iki köy karantinaya alındı
Yoğun bakımdaki sağlık çalışanlarının koronavirüs mücadelesi
YEREL HABERLER Yoğun bakımdaki sağlık çalışanlarının koronavirüs ...
Aylarca evine kimseyi almadı, virüs, bayramda gelen kızından bulaştı
YEREL HABERLER Aylarca evine kimseyi almadı, virüs, bayramda gelen ...
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
YEREL HABERLER Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip ...
Hafif ticari araç sürücüsünün iki kişiye çarpıp kaçtığı anlar kamerada
YEREL HABERLER Hafif ticari araç sürücüsünün iki kişiye çarpıp ...
Vali Çelik: “Şehit ve gazilerimize minnettarız”
YEREL HABERLER Vali Çelik: “Şehit ve gazilerimize minnettarız”
AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Bilal Kıyak, güven tazeledi
YEREL HABERLER AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Bilal Kıyak, güven ...
Kütahya Organize Sanayi Bölgesi yatırımcılarından sağlıkçılara destek
YEREL HABERLER Kütahya Organize Sanayi Bölgesi yatırımcılarından ...
Milletvekili Ahmet Erbaş'ın Tabipleri Birliği tepkisi
YEREL HABERLER Milletvekili Ahmet Erbaş'ın Tabipleri Birliği tepkisi
Kütahya'da Gaziler Günü töreni
YEREL HABERLER Kütahya'da Gaziler Günü töreni
Konserve yapmak için yakılan ateş, otomobile sıçradı
YEREL HABERLER Konserve yapmak için yakılan ateş, otomobile sıçradı
(Düzeltme) Dumlupınar Teknokent’ten Türkiye’nin ilk yerli laparoskopi cihazı
YEREL HABERLER (Düzeltme) Dumlupınar Teknokent’ten Türkiye’nin ilk ...
Dumlupınar Teknokent’ten Türkiye’nin ilk yerli laparoskopi cihazı
YEREL HABERLER Dumlupınar Teknokent’ten Türkiye’nin ilk yerli ...
Konserve yaparken garajdaki otomobil yandı
YEREL HABERLER Konserve yaparken garajdaki otomobil yandı
Arabanın parası kadar ceza yedi
YEREL HABERLER Arabanın parası kadar ceza yedi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X