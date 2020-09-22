Kütüphane EBA destek noktası olarak hizmet veriyor

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde evinde bilgisayar olmayan öğrenciler için, Halk Kütüphanesi'nin EBA destek noktası olarak hizmet vermeye başladığı bildirildi.
Çavdarhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''Halk Eğitim Merkezi binamızdan sonra Halk Kütüphanesi de EBA destek noktası olarak hizmet vermeye başladı. Salgın hastalığın en çok etkilediği kesimlerden öğrencilerimize uzaktan da olsa faydalı olmaya çalışıyoruz. Bu noktada evinde bilgisayar ya da internet olmayan öğrencilerimize, uzaktan eğitim imkanlarından yararlanabilmesi için kurularımızın bilgisayarlarını hizmetlerine sunuyoruz. Öğrencilerimizin bu zor gümlerde her zaman yanında olmaya devam edeceğiz'' ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.