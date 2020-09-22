Aslı Uzun’a tebrik

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Kütahya Valisi Ali Çelik, Genç Kızlar Taekwondo Grup Müsabakalarında 3. olan Kütahyalı sporcu Aslı Uzun’u kabul etti.

68 Mart tarihlerinde Muğla’nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Genç Kızlar Taekwondo Grup Müsabakalarından dereceyle dönen Aslı Uzun, Vali Ali Çelik’i ziyaret etti.

Aslı Uzun’u tebrik eden Vali Çelik, başarılarının daimi olmasını diledi.

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