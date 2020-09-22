Dumlupınar'da alternatif su kaynağı çalışmaları

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde su sıkıntısı yaşanmaması için alternatif su kaynağı çalışmalarına belediye tarafından başlanıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''İlçemizin içme suyu ihtiyacının karşılanması ve su sıkıntısı yaşanmaması için alternatif kaynak temini çalışmaları kapsamında, mevcut su deposuna sondaj kuyusundan su takviye yapılması için alt yapı çalışmalarını başlattık. Proje ile sondaj kuyusundan çıkan suyun isale hattına bağlantısı yapılarak, mevcut su deposunun yetersiz kaldığı durumlarda yer altı suyu ile beslenerek içme suyu ihtiyacının karşılanması amaçlanmıştır. Yapılan çalışmaları İlçe Kaymakamımız Salih Sak ile beraber yerinde inceledik. İnşallah kısa sürede bu çalışmaları bitirip halkımızın hizmetine sunacağız'' dedi.

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