Kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti



Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da önünde giden kamyona çarpan motosikletin sürücüsü Lütfi Samet İnönü (30), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 5'inci kilometresindeki bir fabrika önünde meydana geldi. Eskişehir yönüne giden Lütfi Samet İnönü yönetimindeki 52 KA 917 plakalı motosiklet, fabrikaya girmek için manevra yapan Adem Çıngırak yönetimindeki 34 JC 7277 plakalı kamyona çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan motosiklet sürücüsü İnönü, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. İnönü, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kamyonet sürücüsü Adem Çıngırak ifadesi için emniyete götürüldü. Kazanın ardından kısmen trafiğe kapanan Kütahya-Eskişehir kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2020-09-22 18:37:09



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