Kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

Kütahya'da motosikletle kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, KütahyaEskişehir karayolu 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kütahya'dan Eskişehir istikametine gitmekte olan Lütfi Samet İnönü yönetimindeki 52 KA 917 plakalı motosiklet, Adem Ç. idaresindeki 34 JC 7277 plakalı kamyona çarptı. Kazada, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İnönü, ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 1 çocuk babası İnönü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü Adem Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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