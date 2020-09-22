Kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti (2)

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KAZADAN ÖNCE KORUYUCU EKİPMAN ALMIŞ

Kütahya´da dönüş yapmak isteyen kamyona çarparak hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Lütfi Samet İnönü´nün (30) kazadan kısa bir süre bir motosiklet aksesuarı satan işyerinden koruyucu ekipman aldığı belirlendi. İnönü´nün plakasını takarak motosiklet ile yola çıktığı son anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2020-09-22 21:25:55



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