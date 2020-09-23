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Kaymakam Soylu’dan Başkan Demirci'ye iade-i ziyaret

İHA

Kaymakam Soylu’dan Başkan Demirci'ye iade-i ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kütahya'nın Pazarlar ilçesine atanarak göreve başlayan Kaymakam Mehmet Soylu, Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci'ye iadei ziyarette bulundu.
Pazarlar ilçesine atanarak göreve başlayan Kaymakam Mehmet Soylu, Pazarlar Belediye Başkanı Demirci'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam Soylu, Başkan Demirci ile birlikte Pazarlar Belediyesi tarafından ilçe merkezi ile mahallelerde yürütülen çalışmaları değerlendirdi.
Nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Demirci, "Kaymakamımız Mehmet Soylu'ya nazik ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle büyük bir uyum içinde çalışacağımızdan hiç şüphem yok. Kaymakamımız ile el ele vererek Pazarlar için çalışacağız. Ziyaretiyle bizleri onurlandıran Kaymakamımıza yeni görevinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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