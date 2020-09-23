Karaüzüm pekmezi için kazanlar kaynatılıyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde, bağ bozumunun başlamasıyla birlikte köy ve ilçe merkezinde pekmez kazanları kurulmaya başlandı.

Satın alınan yada toplanan üzümler, yıkanıp ezildikten sonra suyu çıkarılıyor, ardından da evlerin bahçelerine kurulan dev kazanlarda kaynatılarak pekmez imal ediliyor.

Emet ilçesine bağlı Yağcık Köyünden olan Sami Öztürk, yaptığı açıklamada, ’’Pekmez yapmak kolay değil. Kendi ihtiyaçlarımızın yanı sıra satmak için kara üzümden pekmez üretiyoruz. Pekmezin kilogramı 60 liradan alıcı buluyor" dedi.

Kara üzümün şifa kaynağı olduğunu belirten Öztürk, ’’Bazı karaciğer hastalıkları ve kansızlığın tedavisinde de etkili olan kara üzüm, içerdiği meyve asitleri ve lifli yapısından dolayı mideye zarar vermeden böbrek ve bağırsak sisteminin çalışmasını düzenler, kanın temizlenmesine de yardımcı olur’’ şeklinde konuştu.

Sami Öztürk ’’Üzümler olgunlaşıp pekmez sıkma zamanı gelince bazı ön hazırlıklar yapmak gerekir. Bu hazırlıklar; üzüm sıkılacak yerin (havuz) hazırlanıp temizlenmesi. Üzüm şırası içine atılacak ak toprağın temini. Biz bu ak toprağı Yağcık köyümüzden temin ederiz. Ak toprağı, üzümü ezme aşamasında bir çuvala bir avuç atarız. Şıra kaynatılacak ocağın hazırlanması, kazanların ocağa konmasıdır’’ şeklinde konuştu.

670 kilogram üzümden 110 kilogram pekmez elde ettiğini belirten Öztürk, ’’Çuvallarda ezilip suyu çıkan üzüm ilk önce 3 saat kazanlarda kaynatılır ve sabaha kadar dinlendirilir. Dinlenen şıra tülbentle süzülür ve pekmez kıvamına gelinceye kadar yaklaşık 5 saat kaynatılır. Elde edilen pekmez kavanozlara konulur. Satılacak olan kısım ve kışın tüketilecek olan kısmın ayrılmasıyla işlem sonlandırılır’’ diye konuştu.

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