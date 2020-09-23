Pazarlar'da Korona virüs denetimleri aralıksız devam ediyor

Tüm ülke genelinde olduğu gibi Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde de geniş kapsamlı Korona virüs (Covid19) denetimi gerçekleştirildi.

Gıdadan ulaşıma kadar birçok noktada gerçekleştirilen denetimlere, Pazarlar Kaymakamı Mehmet Soylu, Belediye Başkanı Bilal Demirci ve görevli personel katıldı.

Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, ''Korona virüs ile mücadele kapsamında virüsün yayılma ve bulaşma hızının artmaması, vaka sayısının önüne geçilmesi yönünde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ilçemizdeki kahvehaneler, marketler, berberler ve lokantalarda denetimler gerçekleştirildi'' dedi.

Kaymakam Mehmet Soylu ise, ''Milletimiz önlemlere uymaya çalışıyor. Tabii bu büyük bir denetim. Bunu daha önce de yapmıştık. Denetimler devam diyor. Bütün kurumlarımız çalışıyor. Şu anda bizler Belediye Başkanımız Bilal Demirci ile birlikte denetimlere katılıyoruz. Denetimde emniyetimiz, jandarmamız, sağlık birimlerimiz, gıda ve tarım birimlerimiz ile hep birlikte bu denetimde yapıcı ve yönlendirici olarak yapıyoruz. Kurallara uyanlara teşekkür ediyoruz'' İfadelerini kullandı.

İlçe genelinde sürdürülen denetimlerde hem vatandaşlar hem de esnaf maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıldı.

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