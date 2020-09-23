Rana ve Yağmur evlerinin önünde engelliler için mavi kapak topluyor



Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da yaşayan Rana (10) ve Yağmur Ay (11), evlerinin önüne açtıkları tezgahta sattıkları su ve topladıkları mavi plastik kapaklarla ihtiyacı olan engelli bireylere tekerlekli sandalye almak için kampanya başlattı. Şu ana kadar yaklaşık 6 bin mavi plastik kapak toplayan 2 kız kardeş, ilk sandalyeyi alabilmek için 50 bin mavi kapağa ulaşmak istediklerini söyledi.

Kütahya´nın Servi Mahallesi'nde yaşayan Rana ve Yağmur Ay kardeşler, internette izledikleri videodan esinlenerek engelli bireylere tekerlekli sandalye alabilmek için evlerinin önünde kampanya başlattı. Sokağa bir tezgah kurarak su satıp, mavi plastik kapak toplayan kardeşler, tekerlekli sandalye alabilmek için şu ana kadar 6 bin kapak topladı. Mahalle sakinlerinin de destek olduğu kardeşlerden Rana Ay (10), ''Bir gün video izliyorduk. Orada su satıp kapaklarını engelliler için topluyorlardı. Bende ondan esinlenerek ablamlara söyledim. Daha sonra buraya masa kurduk ve su satmaya başladık. Su sattıkça da insanlar kapaklarını bize verdiler. Babam da iş yerinden kapak getirdi. Böyle olunca 6 bin kapağa ulaştık. Hedefimiz 50 bin kapak. Herkesin desteğini bekliyoruz'' dedi. Yağmur Ay ise, ''Annemle babamın aklına engellilerin sokakta oyun oynayamadığı geldi. Ben de aslında sonradan onayladım. Kardeşimle birlikte su satmaya başladık. Evimizin önünde su satarak engelliler için kapak topluyoruz. Bu işi kardeşim 'yapalım' dedi. Bizde destek verelim dedik. Bu sayede 6 bin kapağa ulaştık. Desteklerinizi bekliyorum'' diye konuştu.

'KIZLARIMLA GURUR DUYUYORUM'

Gece saatlerine kadar Yağmur ve Rana´nın dönüşümlü olarak su satıp kapak toplamaya devam ettiğini söyleyen Anne Zehra Ay (37), kızlarının anlamlı kampanyasına destek verdiklerini ifade ederek, ''Kapak işini internette dolaşırken gördük. Su satıp kapaklarıyla engelliler için sandalyeler alıyorlardı. Küçük kızım çok ısrar etti. 'Biz yapamayız, olmaz' diye düşündük ama şu an 6 bine yakın kapağımız var. Herkesin desteğini bekliyoruz. Derslerimizi de kesinlikle aksatmıyoruz. Bir kızım dersine giriyor, diğer kızım burada. Kızlarımla gurur duyuyorum. Destek olan herkese teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2020-09-23 11:15:21



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