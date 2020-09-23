Müdür Başyiğit: “Çocuklar kurallara uymada yetişkinlere göre daha bilinçli”

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Ümran Aygen ve 80. Yıl Özel İdare İlkokullarını ziyaretinde yaptığı açıklamada, çocukların kurallara uymada yetişkinlere göre daha bilinçli hareket ettiğini gözlemlediğini belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Temel Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Hüseyin Hakan Durum, Ümran Aygen ve 80. Yıl Özel İdare İlkokullarında öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek onlarla sohbet etti. Başyiğit, heyecanlı oldukları yüzlerine yansıyan öğrencilerle tek tek ilgilenerek moral verdi.

Okul bahçesinde temassız oyunlar oynayan öğrencilere eşlik eden Müdür Başyiğit, okul dışında bekleyen velilerle de konuşarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi durumunda salgın hastalığın ortadan kalkacağını ifade etti.

80. Yıl Özel İdare İlkokulunda öğretmenlerle sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, çocukların kurallara uymada yetişkinlere göre daha bilinçli hareket ettiğini sınıflarda gözlemlediğini belirtti. Toplum olarak herkese sorumluluk düştüğünü ifade ederek yediden yetmişe herkesin maske, mesafe, hijyen kuralına uymasıyla salgın hastalığın üstesinden geleceğimizi sözlerine ekledi. Yüz yüze eğitimin uzun bir aradan sonra ilk uygulayıcıları olan öğretmenlere teşekkür eden Başyiğit, tüm sınıf düzeylerinde en kısa sürede yüz yüze eğitime geçilebilmesi temennilerini dile getirdi.

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