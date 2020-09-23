Milletvekili İshak Gazel, Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Kütahya Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Gazel, ziyaret kapsamında bu sene üniversite sınavları kazanan öğrencilerle bir araya geldi.

Milletvekili İshak Gazel, "Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) için pansiyonda kalan 12. sınıf öğrencilerimizle de hasbihal ederek gelecek ile ilgili düşüncelerini çizmelerine katkı sunduk. Bu sene üniversiteyi kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyor gelecek yıl sınava girecek öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Rabbim gönüllerine göre versin. Emeği geçen okul yöneticilerimize ve öğretmenlerimize de teşekkür ediyoruz" dedi.

Okul Müdürü Mehmet Ali Anatoprak, ziyaretleri sebebiyle Milletvekili Gazel'e teşekkür etti.

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