Kütahya'da bir köyde karantina kaldırıldı

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Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Yolçatı köyünde 19 gün süreyle uygulanan karantina kaldırıldı.

Yolçatı köyünde Korona virüs (Covid19) pozitif vakalar görülmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca 4 Eylül 2020 tarihinden itibaren karantina uygulaması başlatılmıştı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ilk etapta 14 gün karantinaya alınan köyde, vakaların devam etmesi nedeniyle 5 gün karantina uzatılmıştı. Yolçatı köyünde toplamda 19 gün süreyle uygulamaya konulan karantinanın 23 Eylül 2020 tarihi itibarıyla kaldırıldığı duyuruldu.

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