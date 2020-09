Protokol Uzmanı İhsan Ataöv: "Kurum kimliği şahıstan önce gelir"

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitemizde (KSBÜ) Protokol Uzmanı İhsan Ataöv tarafından “Temsil ve Protokol Yönetimi” konulu seminer verildi. Bir dönem Cumhurbaşkanlığında protokol uzmanı olarak görev alan Ataöv, protokol kuralları hakkında bilgilendirmede bulundu.

KSBÜ Hekim Sinan Konferans Salonunda gerçekleşen etkinliğe Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Duygu Perçin Renders ve Prof. Dr. M. Cem Algın, Genel Sekreter Kutlu Önal, daire başkanları ile birlikte akademik ve idari personel katıldı.

Gelenleri selamlayarak söze başlayan Ataöv, protokol kurallarının önemini vurgulayarak, “Protokol siyaset üstüdür, cinsiyet üstüdür, din üstüdür; resmi temsilde unvanların önceliğidir. Ast ve üst unvanları belirleyerek kimin kime nasıl hitap edeceğini söyler. Bu da bir düzeni getirir ve düzenin olması bize kurumun varlığını hissettirir" dedi.

Protokolde şahıstan önce kurum kimliğinin geldiğinin altını çizen Protokol Uzmanı Ataöv, “Resmi hayatta kişiler yoktur, unvanlar vardır. Resmi yerlerde kurumsal bir temsil vardır. Temsilimiz görevimiz varsa, hele hele bir yönetici konumunda temsil ediyorsak kurumumuzu, kafamıza estiği gibi davranamayız. Çünkü biz sıradan bir insan gibi davranmıyoruz. Biz Türkiye’de üç tane olan sağlık bilimleri üniversitesinin yöneticileri olarak davranıyoruz. Biz bütün öğrencilerimizi, Kütahya’yı, sağlık bilimlerini, rektörümüzü temsil ediyoruz. Bu yüzden yaptığımız her doğru hepimizin doğrusu, yanlış ise hepimizin yanlışı olur” ifadelerini kullandı.



"İnsanlar kıyafetleri ile karşılanır, kelamı ile ahlakı ile uğurlanır"

İkinci bir izlenim şansımızın az olduğunu belirten Ataöv, “İlk izlenim önemli. Güçlü bir temsil ilk izlenim ile sağlanabilir. Dünyada ilk izlenim 4 ila 8 saniye arasındadır. Bu süre sizinle ilgili karar verme sürecidir. Mevlana demiştir ki ‘İnsanlar kıyafetleri ile karşılanır, kelamı ile ahlakı ile uğurlanır.’ Bütün dünyada ikinci izlenim şansı yoktur. Ama bazen olabilir. Mesela her gün girdiğimiz sınıfta, makamda, üniversitede her zaman izleniminiz yenilenir. İzlenim buralarda zamanla itibara dönüşür.” şeklinde konuştu.

Protokolde başarının görsel iletişim (giyim), işitsel iletişim (hitap) ve beden dilinin doğru kullanılması ile sağlanacağını dile getiren Ataöv, “Görsel iletişim vücuda, mevsime, ortama uymalıdır. İşitsel iletişim ise içimizin dışa çıkımıdır. İşitsel iletişim, yani hitap iletişimin göbeğinde yer alır. Hitap resmi hayatta formüle edilmiştir. Resmi yaşamda formüle edilen hitaplar kullanılır. Hitapta ne anlatıldığından çok karşıdakinin ne anladığı önemlidir. Ne anlattığımız kadar nasıl anlattığımız ve anlatırken kullanılan ses tonu yine önemlidir. Ses tonu kalp atış ritmi gibidir. Yukarıaşağı yönlü hareket eder ve önemli yerler vurgulanır ya da düşük sesle söylenir. Konuşulanların daha iyi anlaşılıp önemsenmesi için beden dili olmalıdır. Göz teması ve ellerin doğru yerde kullanılması iletişimi güçlendirir. Tokalaşmada ise ast selam verir, üst selamı alır, üst isterse elini uzatır. Pandemi sürecinde selamlaşma tokalaşma şeklinde değil de uzaktan selamlaşma şeklinde olmuştur" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.