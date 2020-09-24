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Yağmur suyu hattına düşen inek, kepçeyle kurtarıldı

DHA

Yağmur suyu hattına düşen inek, kepçeyle kurtarıldı


Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, yağmur suyu hattına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kepçeyle kurtarıldı.
Çukurköy Mahallesi'nde yapımı devam eden yaklaşık 5 metre derinlikteki yağmur suyu hattına ineğin düştüğünü gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler, ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Önce kepçeyle beton kuyunun çevresi kazıldı. Ardından kuyuya giren itfaiye erleri ineğin gövdesine halat bağladı. Kepçeyle düştüğü yerden çıkarılan inek, sahibine teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN
2020-09-24 14:50:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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