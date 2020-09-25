DPÜSEM sertifikalarıyla DPÜ’de e-devlet’te

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sürekli Eğitim Merkezinin (DPÜSEM) verdiği eğitimlerde başarılı olan katılımcılar için hazırladığı sertifikalara eDevlet üzerinden erişim sunmasıyla DPÜ’de bu platformda hizmet veren kuruluşlar arasında yerini aldı.

DPÜSEM’in eDevlet sistemine geçişi ile ilgili bilgi veren Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, "DPÜSEM olarak ihtiyaç duyulan birçok alanda Üniversitemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda eğitimler vererek, eğitimli, nitelikli insan yetişmesine katkı sağlıyor ve eğitim alanlara sertifikalar veriyoruz. Eğitim alanların sertifikalarıyla ilgili eDevlet üzerinden kolaylıklar sağladık. DPÜSEM olarak yapmış olduğumuz eğitimler sonucu eğitim alanların aldıkları sertifikaların sorgulama ve doğrulamasını eDevlet üzerinden yapılabilmesi için akreditasyon çalışmalarını tamamladık" dedi.

DPÜSEM'İN bu akreditasyonu gerçekleştirerek DPÜ'yü bu alanda Türkiye'nin ilk üniversitelerden biri haline getirdiğini belirten

Rektör Uysal, "DPÜSEM, Üniversitemizin birimleri içerisinde eDevlet sistemine akredite olan ilk birim olma başarısını sağladı. Bundan böyle DPÜSEM’in eğitimini tamamlayan katılımcılar sertifikalarının sorgulamasını, doğrulamasını yapıp, karekodlu sertifikasına 7 gün 24 saat eDevlet üzerinden ulaşabilecek ve basılı belge temin edebilecek“ şeklinde konuştu.

Gerçekleştirdikleri yeni hizmet hakkında bilgi veren DPÜSEM Müdürü Öğr. Gör. A. Bülent Gül, "DPÜSEM olarak, birçok örgün ve uzaktan eğitim faaliyetinde bulunmaktayız. Pandemi süreci bize gösterdi ki, kursiyerlerimizin basılı belgeye ulaşması büyük sorun. Bu problemden hareket ile 'Değer Katan Üniverisite' sözümüzden yola çıkarak “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi her yerde, DPÜSEM eDevlet'te” diyerek bu hizmeti vatandaşlarımıza sunduk. Yeni dönemde de atacağımız adımlarla Üniversitemize ve katılımcılarımıza değer katmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Rektör Kazım Uysal ve Genel Sekreter Vekili Atilla Batur, eDevlet sistemi üzerinden kendileri adına hazırlanan örnek sertifikaları incelediler.

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