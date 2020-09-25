Özel Eğitim Okulları yeni eğitim öğretim yılına başladı

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Kütahya’da Bahattin Çini Özel Eğitim Meslek Okulu ve Çinikent Özel Eğitim İlk/Ortaokulu ile Kütahya Özel Eğitim Anaokulunda yeni eğitim öğretim yılına başlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Ağca Okur, Okul Müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı açılış töreni yapıldı.

Açılış kurdelasını öğrencilerle birlikte kesen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, yeni eğitim öğretim yılının özel öğrencilere ve öğretmenlerine hayırlı olmasını diledi. Maske, mesafe, hijyen konularının önemini vurgulayan Müdür Hasan Başyiğit, öğretmenlere çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi.

Açılış sonrasında sınıfları gezen Başyiğit, öğrencilerle ayrı ayrı ilgilendi.

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