Aslanapa'da muhtarlar toplantısı yapıldı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde ilçe ve köy muhtarlarının katıldığı geniş kapsamlı toplantı yapıldığı bildirildi.

Aslanapa Belediyesi Kültür Merkezinde yapılan toplantıya, Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, Belediye Başkanı Gökhan Gürel, ilgili daire amirleri, ilçe ve köy muhtarları katıldı.

Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, yaptığı açıklamada, ''Toplantıda, Korona virüs (Covid19) tedbirleri başta olmak üzere, yapılan çalışma ve hizmetlerle ilgili muhtarlar bilgilendirildi. Muhtarlarımızın ihtiyaç, talep ve sorunları değerlendirilerek çözüm yolları hakkında ilgili daire amirleriyle istişare yapıldı. Belediye Başkanımız ilçe sorunları ile ilgili muhtarların taleplerini dinledi. Her ay bu toplantıları düzenli olarak yapmaya devam edeceğiz'' dedi.

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