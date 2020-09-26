Hafriyat dökümü için belediyeden yer tahsisi

Kütahya'nın Emet Belediyesi tarafından hafriyat döküm alanı olarak Esentepe Mahallesi Espey mevkiinde bulunan eski çöplük alanının belirlendiği bildirildi.

Emet Belediyesi Zabite Amirliği tarafından yapılan açıklamada, ''Son zamanlarda bazı vatandaşların belediyemizden izin almadan hafriyat ve molozlarını gelişi güzel rastgele yerlere döktükleri tespit edilirken, bu konuda çalışma yürüten Emet belediyesi yetkililerimiz hafriyat döküm alanı belirlediler.

Öncelikle hafriyat ve molozlarını dökecek vatandaşların belediye fen işleri müdürlüğünden izin almaları gerekmektedir. Hafriyat sahası dışında hafriyat ve moloz dökenlere yasla işlem yapılacaktır. Vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstererek, aykırı durumda hareket edenleri Emet Belediyemiz Zabıta Amirliğini veya 112 İtfaiyeye haber vermeleri isteğimizdir. İzin sahası dışında dökülen hafriyat ve molozların çevre kirliliğine yol açması kadar, yağış halinde su yataklarını kapatıp sel oluşması gibi bir durumda can ve mal kayıplarına yol açabileceği bilinmelidir. Daha güzel bir Emet, daha güzel bir çevre, gelecek nesillere sorunsuz bir dünya bırakmak amacıyla tüm hemşerilerimizin hassasiyet göstereceklerine inancımız tamdır'' ifadelerine yer verildi.

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