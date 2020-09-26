Şaphane'de kilitli parke ve peyzaj çalışmaları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şaphane'de kilitli parke ve peyzaj çalışmaları

İHA

Şaphane'de kilitli parke ve peyzaj çalışmaları

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde kilitli parke ve peyzaj çalışmalarına başlandığı bildirildi.
Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, ''İlçe merkezimizde kilitli parke döşeme çalışmalarımız başladı. Kısa sürede ilçe meydanımız ve mahallelerimizde bozuk olan alanların yapımını bitireceğiz. Ayrıca kır düğün salonumuzun etrafının peyzaj çalışmaları ve kilitli parke taşı döşeme çalışmaları yapılacak'' ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Sebahattin Ceyhun’dan belediyelere ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Sebahattin Ceyhun’dan belediyelere ziyaret
Hafriyat dökümü için belediyeden yer tahsisi
YEREL HABERLER Hafriyat dökümü için belediyeden yer tahsisi
Eğitim ve belgelendirme alanında iş birliği protokolü
YEREL HABERLER Eğitim ve belgelendirme alanında iş birliği protokolü
'Yapay Zekalı Aktif Çöpçüler’ projesi Teknofest finalinde
YEREL HABERLER 'Yapay Zekalı Aktif Çöpçüler’ projesi Teknofest ...
Altıntaş'ta Korona virüs bilgilendirme çadırı
YEREL HABERLER Altıntaş'ta Korona virüs bilgilendirme çadırı
Aslanapa'da muhtarlar toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Aslanapa'da muhtarlar toplantısı yapıldı
Yalan beyana hapis ve para cezası
YEREL HABERLER Yalan beyana hapis ve para cezası
Tezkeresi beklenirken ölüm haberi gelen asker toprağa verildi
YEREL HABERLER Tezkeresi beklenirken ölüm haberi gelen asker toprağa ...
Korona'dan 60 hasta yoğun bakımda Kütahya’nın Korona virüs yoğun bakım ünitesinin yatak kapasitesi 270
YEREL HABERLER Korona'dan 60 hasta yoğun bakımda Kütahya’nın Korona ...
Otomobilin çarptığı geyik telef oldu
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı geyik telef oldu
Domaniç'te otomobilin çarptığı geyik telef oldu
YEREL HABERLER Domaniç'te otomobilin çarptığı geyik telef oldu
Şaphane'de DPÜ Meslek Yüksekokulu için arazi alımı
YEREL HABERLER Şaphane'de DPÜ Meslek Yüksekokulu için arazi alımı
Müdür Keskin: “Orman yollarımızın fiziki altyapısını geliştiriyoruz”
YEREL HABERLER Müdür Keskin: “Orman yollarımızın fiziki altyapısını ...
Özel Eğitim Okulları yeni eğitim öğretim yılına başladı
YEREL HABERLER Özel Eğitim Okulları yeni eğitim öğretim yılına ...
Teknofest'e katılacak öğrenciler yolcu edildi
YEREL HABERLER Teknofest'e katılacak öğrenciler yolcu edildi
Kızıl Kuasar, DPÜ’yü Teknofest’te temsil etti
YEREL HABERLER Kızıl Kuasar, DPÜ’yü Teknofest’te temsil etti
DPÜSEM sertifikalarıyla DPÜ’de e-devlet’te
YEREL HABERLER DPÜSEM sertifikalarıyla DPÜ’de e-devlet’te
Güneş enerji santrali yapımına ilk adım
YEREL HABERLER Güneş enerji santrali yapımına ilk adım
Bir günde 4 köyü ziyaret etti
YEREL HABERLER Bir günde 4 köyü ziyaret etti
Nohut üretiminde kuraklık etkisi
YEREL HABERLER Nohut üretiminde kuraklık etkisi
Başkan Ceyhun, Hisarcık İlçe Teşkilatı ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Ceyhun, Hisarcık İlçe Teşkilatı ile bir araya ...
Altıntaş'ta Korona virüs denetimleri
YEREL HABERLER Altıntaş'ta Korona virüs denetimleri
Kütahya’da 1 ayda yakalanan 57 zanlıdan 5’i tutuklandı
YEREL HABERLER Kütahya’da 1 ayda yakalanan 57 zanlıdan 5’i ...
Müftü Yardımcısı Mehmet Uzunca toprağa verildi
YEREL HABERLER Müftü Yardımcısı Mehmet Uzunca toprağa verildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X