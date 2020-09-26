Şaphane'de kilitli parke ve peyzaj çalışmaları

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Kütahya'nın Şaphane ilçesinde kilitli parke ve peyzaj çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, ''İlçe merkezimizde kilitli parke döşeme çalışmalarımız başladı. Kısa sürede ilçe meydanımız ve mahallelerimizde bozuk olan alanların yapımını bitireceğiz. Ayrıca kır düğün salonumuzun etrafının peyzaj çalışmaları ve kilitli parke taşı döşeme çalışmaları yapılacak'' ifadelerini kullandı.

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