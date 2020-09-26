Yıkım sırasında çatı çöktü: 1 işçi yaralı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da, kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışmalarının sürdüğü 2 katlı evin çatısı çöktü, 1 işçi yaralandı.
Olay, Vefa Mahallesi Tulumba Sokak'ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2 katıl evin yıkımı sırasında çatı çöktü. Bu sırada üzerine kalas düşen Ahmet Yelken isimli işçi hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yelken, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayın görgü tanıklarından İhsan Türkmen, "Bu bina 1966 yılında yapıldı. Ağaçları bugüne kadar çürüdüğünden arkadaşlar yıkarken kaza oldu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2020-09-26 15:54:21
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.