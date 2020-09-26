Motosiklet köy yolunda yayaya çarptı: 2 yaralı

Kütahya'nın Emet ilçesinde, motosikletin köy yolunda yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Emet ilçesi Samrık köyü girişinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Zahir Akar (28) yönetiminde olan 43 RT 256 plakalı motosiklet Emet ilçesi Samrık köyü çıkışında güneşin gözünü almasından dolayı görüş açısını kaybedince Fatma A. isimli bayana çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Zahir Akar ve yaya Fatma A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahelenin ardından, Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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