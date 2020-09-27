

Mustafa AKÇAY/HİSARCIK (Kütahya), (DHA) KÜTAHYA'da, oto elektrikçisi Bekir Arslan, pandemi döneminde sağlık sektörüne katkıda bulunmak amacıyla ambulans ve hastane hizmet araçlarının bakımını ücretsiz yapıyor.

Hisarcık'ta oturan ve oto elektrikçisi olan Bekir Arslan, koronavirüsle mücadelede sağlık sektörüne katkıda bulunmak için ilçedeki hastanenin ambulans ve hizmet araçlarının bakımını ücretsiz yapıyor. Sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaparak, koronavirüse karşı mücadele verdiğini dile getiren Arslan, "Sağlık çalışanları, vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz, fedakarca görev yapıyorlar. Ben de salgınla mücadeleye bir nebze olsun katkıda bulunmak amacıyla hastanenin ambulans ve hizmet araçlarının elektrik bakımlarını ücretsiz yapıyorum. İnşallah birlik ve beraberlik içinde bu salgını hep birlikte atlatacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Hisarcık Mustafa AKÇAY

2020-09-27 10:42:47



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