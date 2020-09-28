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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şaphane'de pazar yeri denetimi

İHA

Şaphane'de pazar yeri denetimi

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde her hafta açılan halk pazarında, Korona virüs (Covid19) denetimlerinin çok sıkı uygulandığı bildirildi.
Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, yaptığı açıklamada, ''İlçe ekonomimiz için son derece önemli olan pazarımızda ilçe kolluk kuvvetlerimizle incelemelerde bulunduk. Esnaflarımıza Korona virüs tedbirlerine tam olarak uymaları için gerekli bilgilendirmelerde bulunduk. Her hafta pazar yerimizde çok sıkı tedbirler alıyoruz. Amacımız vatandaşımızın ürettiğini satarken tedbirlere ve kurallara uyarak satşını yapması ve vatandaşların huzur içinde alışveriş yapması. Denetimlerimiz, işyerleri ve pazar yerimizde aralıksız devam edecek'' dedi.

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