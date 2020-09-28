Kurutulmuş elmanın fiyatı 5,5 TL’ye yükseldi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde elma kurusu fiyatlarının 5,5 TL'ye yükselmesi üreticilerini sevindirdi.

Elma ağaçlarının dibine dökülen elmaları toplayıp küçük parçalara ayırarak güneşte kurutup değerlendiren üreticiler, geçen yıl 4,5 TL olan elma kakı fiyatının bu yıl 5,5 TL olmasından memnun olduklarını söylediler.

Dip elmalarının çürüyüp heba olmaması için doğrayarak güneşte kurutup sattıklarını ifade eden elma üreticilerinden Hasan Soyugür,” Elma ağaçlarının dibine dökülen elmaları değerlendirmek amacıyla toplayıp küçük parçalara ayırarak güneşte kurutuyoruz. Yaklaşık 1 ay süreyle kurutulan elma kurularını tüccarlara satıyoruz. Böylelikle mahsulün tarlada kalıp çürümesinin önüne geçiyor, ayrıca dip elmasını ekonomik anlamda değerlendirmiş oluyoruz. Bu yıl 5,5 TL olan alım fiyatından memnunuz” dedi.

Elma kurusunun antioksidan olması sebebiyle, bağışıklık sistemini desteklediğini belirten elma kurusu alıcısı Mustafa Korkmaz,” Çay olarak ta tüketilen elma kurusu içerdiği zengin lif sayesinde bağırsakları temizlediği, nefes darlığı ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu olduğu bilinmektedir. Üreticilerden satın aldığımız elma kurusunu İzmir’deki gıda ürünleri işleme tesislerine gönderiyoruz” diye konuştu.

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