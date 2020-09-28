Milletvekili Kasap: "Kütahya'da 9 ayda 535 iş yeri kapandı"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Kasap: "Kütahya'da 9 ayda 535 iş yeri kapandı"

İHA

Milletvekili Kasap: "Kütahya'da 9 ayda 535 iş yeri kapandı"

CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, il genelinde toplam 48 Esnaf Sanatkar Odası'nın bulunduğunu, bu odalara kayıtlı toplam 16 bin 102 esnaf ve sanatkarın faaliyet gösterdiğini, yılbaşından beri Kütahya’da toplam 535 işyerinin kapandığını bildirdi.
Kasap, Korona virüs (Covid19) nedeniyle üniversitelerin ve okulların açılmıyor olmasından kaynaklı olarak esnafın yaşadığı sorunlarla esnafın talep ve beklentilerinin tespiti amacıyla Kütahya'da saha çalışması gerçekleştirdiğini ifade etti.
Kasap, Kütahya Dumlupınar Üniversitesine kayıtlı toplam öğrenci sayısının 46 bin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda ise toplam 99 bin 749 öğrencinin eğitim gördüğünü ancak okulların (Covid19) nedeniyle açılmıyor olmasından kaynaklı Kütahya esnafını ayakta tutan öğrencilerin yokluğundan esnafın çok zor günler geçirdiğini söyledi.

"Kütahya'da 16 bin 102 esnaf ve sanatkarın var"
Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği, Bakkallar Esnaf Odası, Minibüsçüler, Servis Araçları ve Halk Otobüsleri Esnaf Odası, Lokantacılar Odası ile Elektrik ve Elektronik Teknisyenleri Odasını ziyaret eden Kasap, il genelinde toplam 48 Esnaf Sanatkâr Odası'nın bulunduğunu, bu odalara kayıtlı toplam 16 bin 102 esnaf ve sanatkarın faaliyet gösterdiğini, yılbaşından beri Kütahya’da toplam 535 işyerinin kapandığını belirterek, "İlimizin esnaf ve sanatkarına baktığımızda ülke geneline hâkim olan sorunların Kütahya’da daha ağır hissedildiği bir gerçektir. Pandemi sürecinde öncelikle okulların kapalı kalması servis şoförü, kırtasiyeci, konfeksiyoncu ve kantinci esnafını ilk sırada etkilemiştir. Özellikle servisçi ve kantinci esnafı hiç çalışmadığı halde sigorta primleri ve vergileri devam etmektedir. Kütahya’da bu dönemde üniversite öğrencilerinin olmayışı da bilhassa lokanta, kafeterya ve pastane işletmecisini etkilemiştir. Kütahya’da kültürel turizm ve sağlık turizmi açısından turizm bitmiş durumdadır. Kaplıcalar, hamamlar bu dönemde sıkıntı çekmektedir. Büyük oranda turizme bağlı olarak iş yapan çinici esnafı da bu dönemden en çok etkilenen sektörlerin başında gelmektedir. Berber/kuaför, lokanta gibi sektörlerde tek kullanımlık malzeme zorunluluğu sebebiyle artan maliyetler karşılanamamaktadır. İl genelinde yurtlar kapalı, 3000 civarında öğrenci apart ve dairesi boştur. Halk otobüsleri de müşteri sayısının yarı yarıya azalmasından dolayı zarar etmektedir. Kantin esnafı kiralarını ödeyememekte, kahvehaneler siftah dahi yapamaz haldedir. Kırtasiyeciler büyük marketlerden dolayı iş yapamamakta, servisçiler evine ekmek dahi götüremez duruma gelmiştir" diye konuştu.

"Esnafımıza en az 2 yıl ve geri ödemesiz olacak şekilde faizsiz kredi imkanı sağlanmalı"
Kütahya’da faaliyette bulunan esnafın zaten var olan ekonomik buhrandan kaynaklı zor günler geçirdiğini bir de üstüne yaşanan pandemiden ve okulların kapalı olmasından dolayı çok daha zor günler yaşayan esnafın sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirten Kasap, esnafın talep ve beklentilerine ilişkin şunları söyledi: "Kütahya’da belediye tarafından esnaftan alınan ilan ve reklam vergisinin alınmaması çok önemli. Özelikle esnafın BAĞKUR, SGK prim borçları ve maliye borçlarının ötelenmesi ve taksitlendirilmesi elzemdir. Öğrenci servisi/ Servis Aracı İşletmenliği yapan esnaflarla halk otobüslerine yakıt desteği ve motorlu taşıtlar vergisi istisnası sağlanması bu esnafımıza can suyu olacaktır. Kütahya’da çok sık duyduğumuz ve esnafımızın sürekli şikayet ettiği diğer bir husus küçük esnafa salgın dolayısıyla yapılan kontrollerde özelikle lokantacılar, gözlemeciler ve tostçulara denetim elemanları tarafından 3.150 TL sık sık yersiz ceza kesilmesinin önüne geçilmesidir. Bu esnaflarımıza ceza kesilerek değil, uyarılarda bulunularak bilgilendirilerek işlem yapılmasının sağlanması zaten zor durumda olan esnafa kolaylık sağlayacaktır. Yine kredi kullanarak ayakta kalmaya çalışan esnafların kredi borçlarının pandemi süreci bitinceye, hayat normale dönünceye kadar ertelenmesi kritik önemdedir. Kütahya’da faaliyette bulunan esnafımıza en az 2 yıl ve geri ödemesiz olacak şekilde faizsiz kredi imkânı sağlanması ve bu krediye erişim şartlarının kolaylaştırılması şarttır. Bu sorunların çözümü için esnafımızın yanında olmaya onların sesi olmaya devam edeceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Yılmaz: "Köylerdeki yapılar için mutlaka izin ya da ruhsat alınacak"
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz: "Köylerdeki yapılar için mutlaka izin ...
DPÜ'nün 'YuSi' takımı TEKNOFEST 2020’de Türkiye üçüncüsü oldu
YEREL HABERLER DPÜ'nün 'YuSi' takımı TEKNOFEST 2020’de Türkiye ...
Kurutulmuş elmanın fiyatı 5,5 TL’ye yükseldi
YEREL HABERLER Kurutulmuş elmanın fiyatı 5,5 TL’ye yükseldi
Emet'te Korona virüs denetimleri aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Emet'te Korona virüs denetimleri aralıksız devam ...
Altıntaş ve Aslanapa'da orman yolu çalışmaları
YEREL HABERLER Altıntaş ve Aslanapa'da orman yolu çalışmaları
Dumlupınar'da okullarda tadilat çalışmaları
YEREL HABERLER Dumlupınar'da okullarda tadilat çalışmaları
Şaphane'de pazar yeri denetimi
YEREL HABERLER Şaphane'de pazar yeri denetimi
Çerkesler atasını unutmadı
YEREL HABERLER Çerkesler atasını unutmadı
2 ev yanarak kül oldu
YEREL HABERLER 2 ev yanarak kül oldu
Çölyak hastalığının farkındalığı için bir araya geliyorlar
YEREL HABERLER Çölyak hastalığının farkındalığı için bir araya ...
Ambulans ve hastane hizmet araçlarının bakımını ücretsiz yapıyor
YEREL HABERLER Ambulans ve hastane hizmet araçlarının bakımını ...
Mimar Sinan'ın kalfası inşa etti, 600 yıldır durmadan dönüyor
YEREL HABERLER Mimar Sinan'ın kalfası inşa etti, 600 yıldır durmadan ...
Milletvekili Ahmet Erbaş: "Borçlar ertelensin, matrah artırılsın"
YEREL HABERLER Milletvekili Ahmet Erbaş: "Borçlar ertelensin, matrah ...
Dumlupınar'da Ali Bursa güven tazeledi
YEREL HABERLER Dumlupınar'da Ali Bursa güven tazeledi
Motosiklet köy yolunda yayaya çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet köy yolunda yayaya çarptı: 2 yaralı
Oto elektrikçisinden örnek davranış Hastanenin ambulans ve hizmet araçlarına ücretsiz elektrik bakımı
YEREL HABERLER Oto elektrikçisinden örnek davranış Hastanenin ...
Yıkım sırasında çatı çöktü: 1 işçi yaralı
YEREL HABERLER Yıkım sırasında çatı çöktü: 1 işçi yaralı
Yıkılan binadan kopan parçalar işçinin üstüne düştü
YEREL HABERLER Yıkılan binadan kopan parçalar işçinin üstüne düştü
Altıntaş'ta Hakan Uşak güven tazeledi
YEREL HABERLER Altıntaş'ta Hakan Uşak güven tazeledi
Frig Vadisi Karşılama Merkezi çalışmaları hızlandırıldı
YEREL HABERLER Frig Vadisi Karşılama Merkezi çalışmaları ...
Şaphane'de enerji yatırımı
YEREL HABERLER Şaphane'de enerji yatırımı
Şaphane'de kilitli parke ve peyzaj çalışmaları
YEREL HABERLER Şaphane'de kilitli parke ve peyzaj çalışmaları
Başkan Sebahattin Ceyhun’dan belediyelere ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Sebahattin Ceyhun’dan belediyelere ziyaret
Hafriyat dökümü için belediyeden yer tahsisi
YEREL HABERLER Hafriyat dökümü için belediyeden yer tahsisi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X