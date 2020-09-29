Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne 3 yeni araç

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak 3 yeni ekip aracını hizmete sundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilen araçlar hizmete sunuldu. Vatandaşa daha kaliteli trafik hizmeti sunmak ve ekip oto filosunu genişletmek amacıyla Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne kazandırılan araçların ikisi şehir içinde ekip hizmetlerinde, bir diğer araç ise çevre yolunda radarla hız denetimlerinde kullanılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.