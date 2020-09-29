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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne 3 yeni araç

İHA

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne 3 yeni araç

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak 3 yeni ekip aracını hizmete sundu.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilen araçlar hizmete sunuldu. Vatandaşa daha kaliteli trafik hizmeti sunmak ve ekip oto filosunu genişletmek amacıyla Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne kazandırılan araçların ikisi şehir içinde ekip hizmetlerinde, bir diğer araç ise çevre yolunda radarla hız denetimlerinde kullanılacak.

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