Kütahya´da orman yangını

Mustafa AKÇAY/HİSARCIK (Kütahya),(DHA)KÜTAHYA´nın Hisarcık ilçesi Örenköy mevkisinde meşe ve karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip gönderilirken, yangını söndürme çalışmalarına başlandı.
Hisarcık ilçesine bağlı Örenköy Büyükdere mevkisindeki ormanlık alanda yoğun dumanları görenler itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Meşe ve karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanda çıkan yangın kısa sürede yayılırken, alevleri söndürmek için çok sayıda arazöz ve personel bölgeye sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Hisarcık Mustafa AKÇAY
2020-09-29 16:58:24
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