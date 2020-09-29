Otomobilde 1 kilo 600 gram esrarla yakalandı

Mehmet ALTINTAŞ / GEDİZ (Kütahya), (DHA)-KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi.
Aldıkları istihbaratı değerlendiren Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Gediz'den Çeltikçi köyü yönüne giden otomobille esrar sevkiyatı yapıldığını belirledi. Harekete geçen jandarma operasyon düzenleyip, otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, sağ ön koltuğun altında bulunan poşetin içerisine gizlenmiş vaziyette 1 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi. Ele geçirilen esrarın kendisine ait olduğu belirlenen H.M. (24) gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Gediz Mehmet ALTINTAŞ
2020-09-29 18:21:33
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