Kütahya´da orman yangını (2)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Kütahya´daki orman yangını Hisarcık ilçesine bağlı Örenköy yakınlarındaki Büyükdere mevkiinde meşe ve karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanda çıkan yangın kısa sürede yayıldı. Orman İşlet Müdürlüğü´ne bağlı 14 arazöz ve 75 kadar personelle alevlere müdahale etti. Rüzgara rağmen erken müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü ormanda yaklaşık 3 hektarlık alandaki ağaçların zarar gördüğü tespit edildi.Oğuzhan KILIÇ-Mustafa AKÇAY/HİSARCIK(Kütahya),(DHA)-

DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Hisarcık Oğuzhan KILIÇ-Mustafa AKÇAY

2020-09-29 19:19:01



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