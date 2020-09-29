Kütahya'da samanlık yangını

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesinde samanlıkta çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Canlıer'e ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında saman balyaları kullanılamaz hale geldi.

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