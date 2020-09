DPÜ’de 'Taş ve gümüş takıya dönüşüyor, engeller kalkıyor' projesi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin, (DPÜ) Zafer Kalkınma Ajansı'ndan çıkan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı projesi ile dezavantajlı grupları istihdam edeceği ‘Taş ve gümüş takıya dönüşüyor, engeller kalkıyor' projesinde resmi imzalar atıldı.

Üniversite Rektörlüğündeki Toplantı Salonu’nda düzenlenen törene Vali Ali Çelik, Belediye Başkanı Alim Işık, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Mustafa Aydın, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, Dumlupınar Tasarım Teknokent Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz ve Kütahya Sakatlar Derneği Başkanı Hatice Yakar ile akademik ve idari personel katıldı.



“Projenin engellilere yönelik olması değerini daha da artırıyor”

İmza töreninde bir konuşma yapan Rektör Kazım Uysal,” Böyle bir proje için burada toplantı yapmak gerçekten iftihar vesilesi. İnşallah bu proje ile Kütahya’ya çok şey katacağız. Engellilere yönelik olması projenin değerini daha da artırıyor. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Projemizin Üniversitemize Kütahya’mıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



“Çini ve seramiğin yanında el sanatları da kültürümüzün parçası”

Kütahya’nın 2017 yılı itibariyle UNESCO tarafından Oluşturucu Şehirler Ağı'na alınan ilk şehirlerden biri olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Levent Mercin,” Bugüne kadar yapılan faaliyetleri incelediğimizde genellikle seramik ve çininin ön planda olduğunu gördük. Ancak Kütahya’nın geçmişine ve tarihine baktığımızda takı ile yapılan çalışmaların da önemli yer tuttuğunu gördük. Biz sadece seramik ve çininin değil, unutulmaya yüz tutmuş bu sanatımızın da yeni bir alan açacağını düşünüyoruz. 152 proje arasından tek geçen üniversite projesi olduk. Bu projenin Kütahya’mıza bir değer katacağınızı düşünüyoruz. Bu proje ile 20 engelliye geçici, 8 engelli vatandaşımıza ise kalıcı istihdam sağlamış olacağız. Proje kapsamında dört tane atölye oluşturacağız. Aldığımız destek miktarının yüzde 85’ini buraya harcayacağız. Malzeme araç gereç alacağız. Bu projede emeği olan ve projeye destek veren herkese teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.



“Engelli vatandaşlar her türlü işi yapmak istiyor”

Projenin paydaşlarından Kütahya Sakatlar Derneğinin Başkanı Hatice Yakar yaptığı konuşmada,” Bu projede sizlerin olması engellilerin daha güçlü olması demek. Kendinin kazandığını harcamanın hazzını hiçbir şey vermez. Bizim en büyük sıkıntımız tekerlekli sandalyedeki arkadaşlarımız. Devlet hariç hiçbir işveren kabul etmiyor. O çocuklar derneklerde zaman öldürüyor. Okumuşlar, liseyi üniversiteyi bitirmişler, elleri ve zekâları çok sağlam. Bana 'Sen bizi anlayamazsın başkan, bizim içimizde volkanlar patlıyor' diyorlar. Sağlıklı bir insan ne yapmak istiyorsa onlar da yapmak istiyor. Şartlar ve insanların bu çocuklara fırsat vermeyişi o çocukların bütün her şeyini engelliyor. 2008 yılında Mardin Şubemiz böyle bir proje yapmıştı. Şu an 20 tane engelli vatandaşımız o atölyede çalışıyor. Bu projenin önünün açık olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.



“Elimizdeki en değerli konaklardan biri bu projeye tahsis edildi”

Kütahya Belediyesinin projeyle ilgili katkılarından söz eden Başkan Alim Işık, "Hocalarıma ve size teşekkür ediyoruz. Biz bu projeyi önemsedik. Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Bey'e ve ekibine teşekkür ediyoruz. Projeyi birlikte sonuçlandırmamıza katkıda bulundular. Elimizdeki en değerli konaklardan birini de bu proje için tahsis ettik. Bu proje başarılı olacak. Özellikle engelli vatandaşlarımıza moral desteği hem de istihdam desteği verecek. Biz de üzerimize düşeni yapacağız" diye konuştu.



“Üniversitekamu iş birliği sayesinde hayata geçen bir proje”

Toplantıda katılımcılara hitap eden Vali Ali Çelik,” Ağzınıza sağlık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İyi niyetli ve fedakârca bir adımla başlayacak inşallah. Başlangıç buradaki gibi heyecanlı, bitişi de inşallah aynı heyecanla yeni bir başlangıca vesile olacak. Umarım projenin bitişi de bahsettiğiniz istihdamı ve üretimi destekleyecek şekilde ortaya çıkar. Veli Bey'in ekibi güçlü. Böyle 23 ekibimiz daha olsa Kütahya’mız için büyük bir kazanç. Yaptıkları projeleri benimseyerek yapıyorlar. Gönderdikleri projelerin tamamı kabul oldu. Bu anlamda da geçen yıl ve bu yıl Türkiye’de en iyi kalkınma ajansından söz ediyoruz. 4 ilimizdeki bütün projeleri de kabul oldu. Kalkınma ajansları açısından sevindirici bir şey bu. İşlerini ciddi aldığı anlamına geliyor. Özellikle üniversitemizin kamu kurumlarıyla iş birliğinin yaygınlaştırılması açısından önem arz ediyor. Üniversitenin bir şehri başka bir noktaya çekebilecek bir gücü var. Bunun bir parçası da bu proje. Kütahya Dumlupınar Üniversitemiz de köklü geçmişi olan bir üniversite. Bu tür projelerin sayısı çoğaldıkça daha iyi sonuçlar alacağız” dedi.



"Başlamak kadar başarıyla bitirmek de önemli"

Projenin başarıyla sonuçlandırılmasının da önemine vurgu yapan Vali Çelik, “Zor bir süreç tabi. Türkiye’de proje üretim sürdürülebilirlik sorunu var. Bütün projelerin başlangıcı çok iyi ama sürdürülebilirlik kısımlarında ciddi sorunlar var. Onun için iyi kurgulayıp iyi ayarlamak lazım. O da atacağınız adımlarla daha mümkün. Birçok kurum destek verecek. Bu güzel bir şey. Belediyemiz bir yer tahsis etmiş, orada pazarlama imkânının olması da projenin sürdürülebilirliği açısından güzel bir şey. Sonuçta burada engelli vatandaşlarımız istihdam edilecek. O da bu işin en keyifli tarafı. Onların ekonomik olarak sıkıntıda olmasalar bile var olduklarını, yaşama devam ettirdikleri için bir iş sahibi olmak, üretimin bir parçası olmanın onlara keyif vereceğini düşünüyorum. Tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.





“Taş ve gümüş takıya dönüşüyor, engeller kalkıyor projesi”

Dumlupınar Üniversitesi Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor, Engeller Kalkıyor Projesi ile dezavantajlı grupların istihdamına katkı sunacak. Güzel Sanatlar Fakültesi ile Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal’ın himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Zafer Kalkınma Ajansına sunulan ‘Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor, Engeller Kalkıyor’ adlı Projesi 1 Milyon 988 bin TL’lik bütçe ile kabul edildi. Bu proje ile birlikte Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi’nin, birinin eş oranda ortağı olduğu, diğerinin ise sahibi olduğu ve her iki projede biri 2019’un son çeyreğinde diğerinin ise 2020’nin ikinci çeyreğinde, her ikisi de öncelikle Kütahya’daki dezavantajlı grupların eğitimi ve istihdamına yönelik olmak üzere iki proje yürütülecek. Proje ile UNESCO tarafından ‘Zanaat ve halk sanatları’ alanında oluşturucu şehir ilan edilen Kütahya’da süs taşı şekillendirme ve gümüş takı işlemeciliği gibi unutulmaya yüz tutmuş zanaat alanlarının yeniden canlandırılması ve başta engelli bireyler olmak üzere dezavantajlı grupların istihdamının artırılmasına yönelik yeni bir iş kolunun oluşturulmasına katkı sağlanması amaçlandı. Bu kapsamda Kütahya’da atıl durumda bulunan tarihi bir konağın süs taşı şekillendirme ve gümüş takı işlemeciliğine yönelik bir eğitim ve üretim merkezi haline dönüştürülmesi, bu merkezde engellilerin temel ve butik kuyumculuk ile ileri takı tasarımı konusunda mesleki bilgi ve beceri düzeylerini arttırarak, istihdam edilebilirliklerini sağlamak hedefleniyor. İlin sosyoekonomik dokusu ve potansiyeli ile son derece uyumlu bir konuya sahip olan projenin hedef grubu için 100 engelli birey ise belirlenerek çalışmalara başlandı.

