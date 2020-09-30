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Emet'te cadde ve sokaklarda gezerek sigara içmek yasaklandı, bir köy karantinada

DHA

Emet'te cadde ve sokaklarda gezerek sigara içmek yasaklandı, bir köy karantinada


Ercan KOLKU(Emet),(Kütahya),(DHA)KÜTAHYA´nın Emet ilçesine bağlı yaklaşık 200 nüfusu bulunan Eseler köyü, artan koronavirüs vakalarının ardından İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 günlüğüne karantinaya alındı. Kurul kararında, ilçede bazı cadde ve sokaklarda 12.00 ile 19.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşların girişleri kısıtlanırken, belirlenen cadde ve sokaklarda gezerek sigara içmeyi de yasakladı.
Emet İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Hasan Çiçek başkanlığında toplandı. Kurul, son günlerde artan koronavirüs vakalarının ardından Eseler köyünde karantina uygulanmasına karar verdi. Yaklaşık 200 nüfusu olan Eseler köyü 14 günlüğüne karantinaya alınarak jandarma ekiplerince giriş-çıkışlara kapatıldı. Köy sakinlerinin tüm ihtiyaçlarının Emet Kaymakamlığı koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları´nca karşılanacağı öğrenildi.
GEZEREK SİGARA İÇİLMESİNE YASAK GELDİ
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ayrıca koronavirüsün bulaşımını engellemek amacıyla bir dizi tedbirler alındığını açıkladı. Kararda, 65 yaş ve üstü vatandaşların Hükümet caddesi, Kaynarca Caddesi, Gezne Caddesi, Kasap Pınarı, Ali Uçar Sokak, Yukarı Pazar Yeri, Küçük Çarşı Sokak, Çarşı Camii civarı, Porsuk Ahmet Caddesi ve Balık Pazarı güzergahlarında 12.00 ile 19.00 saatleri arasında dolaşmaları kısıtlandı. Belirtilen cadde ve sokaklarda vatandaşların gezerek sigara içmeleri de yasaklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Emet Ercan KOLKU
2020-09-30 16:54:54

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