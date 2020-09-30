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Kamyona çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

DHA

Kamyona çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti


Mustafa AKÇAY/HİSARCIK (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA´nın Hisarcık ilçesinde geri manevra yapan kamyona çarpan motosiklet sürücüsü Mustafa Reçan (28) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Hisarcık-Emet kara yolu 2´nci kilometresinde meydana geldi. İlçe girişindeki halı saha tesisleri önünde geri manevra yapan Mehmet K. yönetimindeki 43 AAZ 682 plakalı kamyona Mustafa Reçan yönetimindeki 10 AAN 813 plakalı motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Reçan, olay yerinde hayatını kaybetti. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Reçan´ın cesedi Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Mehmet K. ise kazanın ardından ifadesi için Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Hisarcık Mustafa AKÇAY
2020-09-30 20:17:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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