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“Kendin Yap Atölyesi” geleceğin mucitlerini yetiştirmeye hazırlanıyor

İHA

“Kendin Yap Atölyesi” geleceğin mucitlerini yetiştirmeye hazırlanıyor

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen ‘Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı’ (YENEP) kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ticaret Odası Başkanlığı işbirliğiyle hazırlanan, iş insanı Şeref Kazcıoğlu’nun da maddi destek verdiği “Şeref Kazcıoğlu Simav Kendin Yap Atölyesi” açıldı.
Pandemi koşulları nedeniyle mütevazi bir başlangıç yapılan atölyede, görev alacak 16 öğretmene eğitim verilmeye başlandığı bildirildi.
Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, Zafer Kalkınma Ajansı’nın yüzde 90 hibe desteği verdiği toplam 415 bin TL. maliyetli atölyeden 6 14 yaş grubu ilk ve ortaokul öğrencilerinin faydalanacağını belirtti. Şirikçi “ Mucitlerin yetişeceği atölyede robotik kodlama, artırılmış sanal gerçeklik, ahşap tasarım alanında eğitimler verilerek, öğrencilere el becerisi kazandırarak tasarlanan projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. İlçe merkezi dışındaki öğrenciler taşımalı eğitim araçları ile getirilerek, merkezdeki öğrencilerle eş zamanlı atölye çalışması yapabilecek” dedi.
Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, ‘Kendin Yap Atölyesi’nin, üretim kabiliyeti üst seviyede olan yeni buluşlar yapabilecek ve dijital düşünen gençlerin yetişmesine alt yapı hazırlayacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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