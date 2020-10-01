'Co-19' adıyla ilaç hazırlayıp, satarken yakalandı (2)

SERBEST KALDI
Kütahya´nın Simav ilçesinde, koronavirüs tedavisinde kullanıldığı yalanını söyleyerek, plastik şişelerde `Co-19´ adıyla sahte ilaç hazırladığı iddia edilen E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ziraat mühendisi ve yüksek biyolog olduğunu öne süren E.K., "Çeşitli bitkilerden elde ettiğim suları pet şişelere koyarak, kimi zaman Allah rızası için kimi zaman 10-20 liraya isteyenlere veriyordum. Suç olduğunu da bilmiyordum" dediği öğrenildi.
İNTERNETTEN SATIYORMUŞ
E.K.´nin, hazırladığı ilaçları, sosyal medya üzerinden 10 ile 20 lira arasında değişen fiyatlarla satarak, alıcılara kargoyla gönderdiği tespit edildi. Ele geçirilen ilaçlardan alınan numunelerin test için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderildiği ve sonuçların beklendiği belirtildi. Soruşturma sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2020-10-01 15:29:02
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