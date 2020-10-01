Çocuğunun doğduğu gün kazada ölen baba, toprağa verildi

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Ercan KOLKU/EMET (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA´nın Emet ilçesinde hastanede doğum yapan eşinin yanından ayrıldıktan bir süre sonra kullandığı otomobilin kontrolünü kaybederek, şarampole yuvarlanan araçta hayatını kaybeden İbrahim Gürgen (38), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Emet ilçesinde inşaat işçisi olan İbrahim Gürgen, önceki gün hastanede doğum yapan eşini ve çocuğunu gördükten bir süre sonra otomobiliyle hastaneden ayrıldı. Gürgen'in, Tavşanlı-Emet kara yolunda seyir halindeki otomobili, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Gürgen, olay yerinde hayatını kaybetti. Savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu´nda otopsi işlemleri tamamlanan İbrahim Gürgen´in cenazesi memleketi Emet ilçesine bağlı Kırgıl köyüne getirildi. Koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlı katılımla düzenlenen cenaze törenine Gürgen´in yeni doğum yapan eşi Özlem Gürgen ve 6 yaşındaki kızı Ela Gürgen de katıldı. Anne Ummahan Gürgen cenazenin tabuta konulduğu sırada baygınlık geçirdi. Gürgen´in cenazesi baba evinde helallik alınmasının ardından köy mezarlığı yanında kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Kırgıl köyü muhtarı Metin Öztürk, Emet ilçesinde inşaatlarda çalışarak, geçimini sağlayan İbrahim Gürgen´in oğlunun doğduğu gün trafik kazasında hayatını kaybetmesinin, tüm köyü yasa boğduğunu söyledi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Emet Ercan KOLKU

2020-10-01 16:31:30



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