Kütahya'da restoran işletmecisini vuran şüpheli, Eskişehir'de yakalandı (2)

TUTUKLANDI
Kütahya´da, husumetli olduğu restoran işletmecisi A.T.´yi iş yerinde tabancayla bacağından yaraladığı iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan Eren Akçadağ, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Akçadağ, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece `kasten yaralama´ suçundan tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2020-10-01 19:39:25
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