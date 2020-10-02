Dumlupınar'da ''Eğitim değerlendirme toplantısı'' yapıldı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarının katıldığı ''Eğitim değerlendirme toplantısı'' yapıldı.

Kaymakamlık toplantı salonunda yapılan toplantıya, Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şehirli, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Toplantıda, Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şehirli tarafından uzaktan eğitim istatistikleri, EBA kullanımı hakkında sunum yapıldı. Sunum sonrası uzaktan eğitimde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, EBA destek noktalarının aktif kullanımı hakkında konular görüşüldü.

Kaymakam Salih Sak, yaptığı açıklamada, ''Önceliğin Uzaktan Eğitimle ilgili erişim engeli yaşayan öğrencilerin sıkıntılarının giderilmesi olduğunu biliyoruz. ilgili planlama ve çalışmaların yapılıp, varsa yaşanan sıkıntıların tespit edip gidereceğiz'' dedi.

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